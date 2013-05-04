В подмосковном Мячково стартовал чемпионат по дрифтингу

В субботу, 4 мая, на автодроме в Мячково в Раменском районе открылся единственный в России профессиональный чемпионат по дрифтингу, в котором принимают участие 33 пилота. Изначально заявки на участие в состязании подали 42 экипажа, однако 9 из них не прошли квалификацию.

Сегодня на автодроме пройдут парные заезды. Из-за плохих погодных условий и влажного дорожного покрытия участники часто выходят за пределы трассы и теряют управление, сообщает корреспондент канала "Москва 24".

Чемпионат проходит в шесть этапов, после первого тура в Москве он переметится в Нижний Новгород и другие города страны.