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Новости

04 мая 2013, 23:15

МО

В подмосковном Мячково стартовал чемпионат по дрифтингу

В подмосковном Мячково стартовал чемпионат по дрифтингу

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В субботу, 4 мая, на автодроме в Мячково в Раменском районе открылся единственный в России профессиональный чемпионат по дрифтингу, в котором принимают участие 33 пилота. Изначально заявки на участие в состязании подали 42 экипажа, однако 9 из них не прошли квалификацию.

Сегодня на автодроме пройдут парные заезды. Из-за плохих погодных условий и влажного дорожного покрытия участники часто выходят за пределы трассы и теряют управление, сообщает корреспондент канала "Москва 24".

Чемпионат проходит в шесть этапов, после первого тура в Москве он переметится в Нижний Новгород и другие города страны.
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