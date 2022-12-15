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"Тайны нашей эстрады": "Ох, любовь запоздалая". Мужчины Людмилы Зыкиной

"Тайны нашей эстрады": "Ох, любовь запоздалая". Мужчины Людмилы Зыкиной

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Ее называли королевой русской песни, золотым голосом России. Людмила Зыкина пользовалась невероятной народной любовью и такой же невероятной популярностью у противоположного пола.

В ее поклонники записывали сильных мира сего и самых известных мужчин страны. Она четыре раза выходила замуж, но всегда повторяла, что главной любовью ее жизни была песня.

Почему Зыкина бросала мужей? Зачем министр культуры Фурцева заставила ее развестись? И почему так и не случилось в жизни Зыкиной простого женского счастья?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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