09:00Культура
"Тайны нашей эстрады": "Ох, любовь запоздалая". Мужчины Людмилы Зыкиной
Ее называли королевой русской песни, золотым голосом России. Людмила Зыкина пользовалась невероятной народной любовью и такой же невероятной популярностью у противоположного пола.
В ее поклонники записывали сильных мира сего и самых известных мужчин страны. Она четыре раза выходила замуж, но всегда повторяла, что главной любовью ее жизни была песня.
Почему Зыкина бросала мужей? Зачем министр культуры Фурцева заставила ее развестись? И почему так и не случилось в жизни Зыкиной простого женского счастья?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады