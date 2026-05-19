"Новости дня": акция "Ранняя пташка" будет проходить в Московском зоопарке еще две недели

Акция "Ранняя пташка" проходит в Московском зоопарке. Еще почти две недели можно бесплатно посмотреть, как просыпаются манул Тимофей, панды Жуи, Диндин и Катюша или карликовый бегемот Ксюша.

Перекусить с утра пораньше любят также сивучи, морские котики, сурикаты и еноты-полоскуны. Необходимо заранее оформить билет и попасть в зоопарк с 07:30 до 9:00. Бесплатный билет выдается исключительно в кассах зоопарка.

