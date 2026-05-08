"Новости дня": Музей Победы на Поклонной горе подготовил программу к 9 Мая

Музей Победы на Поклонной горе подготовил особенную программу к 9 Мая, чтобы вместе с москвичами и гостями столицы отметить этот великий день.

Праздничное утро начнется с прямой трансляции Парада Победы с Красной площади. Его покажут в кинозалах музея "Рокоссовский" и "Василевский". В 11:30 в Зале Полководцев стартует музыкальный марафон "Победный май". Там академический оркестр русских народных инструментов радио и телевидения исполнит мелодии, которые согреют душу.

Подробнее – в программе "Новости дня".