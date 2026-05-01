"Новости дня": в доме на улице Спиридоновке в Москве заменили газовое оборудование

В доме на улице Спиридоновке в столице заменили газовое оборудование. Это позволяет не допустить утечку газа и обеспечить безопасность жителей. Все работы проводили так, чтобы не создавать неудобств москвичам.

По существующим нормам, срок службы газопровода в многоквартирном доме составляет 30 лет. После этого оборудование изнашивается и его необходимо заменить. За прошлый год системы газоснабжения обновили более чем в 600 домах Москвы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

