"Москва в цифрах": Столичные школьники и дошкольники

1 сентября 2012 года школы и детские сады распахнули свои двери перед московскими ребятами. В первый класс пошли примерно 84000 детей, в дошкольные образовательные учреждения - примерно 88600 ребят. Открыли двери 4 новых школы (2345 мест) и 31 новый детский сад (4425 мест). 91% московских детей посещают детский сад: 3,1% - менее года, 7,4% - от года до двух лет, 16,7% - 2-3 года, 63,2% - более 3 лет.

В первый класс дети идут в возрасте: младше 6 лет - 0,5%, от 6 до 6,5 лет - 5,3%, от 6,5 до 7 лет - 39,9%, от 7 до 8 лет - 53%, старше 8 лет - 0,3%.