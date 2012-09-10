Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября 2012, 10:27

Общество

"Москва в цифрах": Столичные школьники и дошкольники

"Москва в цифрах": Столичные школьники и дошкольники

"Москва в цифрах": Дорожное строительство

"Москва в цифрах": Пассажиропоток в московских аэропортах

"Москва в цифрах": портал "Наш город"

"Мосгорсправка": Городской информационный портал

"Москва в цифрах": Станция метро "Новокосино"

"Москва в цифрах": Ярмарка меда

"Мосгорсправка": Как получить загранпаспорт?

"Мосгорсправка": Как оплатить проезд по банковской карте

"Москва в цифрах": в столице работают четыре керлинг-клуба

1 сентября 2012 года школы и детские сады распахнули свои двери перед московскими ребятами. В первый класс пошли примерно 84000 детей, в дошкольные образовательные учреждения - примерно 88600 ребят. Открыли двери 4 новых школы (2345 мест) и 31 новый детский сад (4425 мест). 91% московских детей посещают детский сад: 3,1% - менее года, 7,4% - от года до двух лет, 16,7% - 2-3 года, 63,2% - более 3 лет.

В первый класс дети идут в возрасте: младше 6 лет - 0,5%, от 6 до 6,5 лет - 5,3%, от 6,5 до 7 лет - 39,9%, от 7 до 8 лет - 53%, старше 8 лет - 0,3%.
Программа: Москва в цифрах
инфографика дети школы детские сады программы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика