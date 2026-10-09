"Московский патруль": часы и украшения блогера Лерчек пропали из сейфа следователя

Изъятые часы и ювелирный браслет блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, пропали из сейфа следователя. Драгоценности хранились в рамках уголовного дела о выводе из России почти 250 миллионов рублей.

Сумма украшений составляет около 14,4 миллиона рублей. Установлено, что они хранились в нарушение установленного порядка, что повлекло их утрату.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

