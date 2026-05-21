"Московский патруль": лже-косметолога начали судить после смерти блогера на процедуре

В Москве начали рассматривать дело Шоиры Назуллоевой, известной как доктор Шана. По версии следствия, во время процедуры по увеличению ягодиц у блогера Юлии Бурцевой произошел анафилактический шок, спасти девушку не удалось.

Выяснилось, что обвиняемая была медсестрой, не имела медицинской лицензии и не могла проводить такие процедуры. Следствие считает, что после ухудшения состояния пациентки псевдо-косметолог не оказала необходимую помощь, а препараты закупала через интернет у случайных поставщиков.

