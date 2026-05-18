"Московский патруль": экс-гендиректор "Торпедо" признал дачу взяток футбольным арбитрам

Бывший генеральный директор футбольного клуба "Торпедо" Валерий Скородумов начал сотрудничать со следствием и признал, что давал взятки судьям. По данным следствия, одним из договорных матчей стала встреча "Торпедо" с "Камазом" в сезоне 2024-25 годов, когда столичной команде было достаточно сыграть вничью для выхода в Премьер-лигу.

Во время игры арбитр дважды не назначил пенальти в ворота московского клуба, а матч завершился со счетом 1:1. Подробнее – в программе "Московский патруль".