"12 округов": Северо-восточный административный округ

Представители центра социальной помощи "Медведково" приняли участие в международной волонтерской акции "С миру по дому". Суть проекта в обмене культур и расширении кругозора детей из многодетных семей, которым не по карману путешествия за рубеж.

Коллектив "Пятая па" использует центр социального обслуживания как танцплощадку. Состоящий из супружеской пары преклонного возраста ансамбль завоевал высшую награду международного фестиваля "Белые ночи" в Финляндии.

Все 17 районов СВАО выставили свои команды на соревнования, посвященные Дню физкультурника. Сборные состязались между собой как в традиционных волейболе и футболе, так и в экзотических скалолазании и мини-гольфе.

Около 9-го микрорайона на Дмитровском шоссе расположится парк площадью 3,5 га. В настоящий момент ведутся работы по его созданию.

А заместитель префекта Северо-Восточного административного округа Елена Ломова рассказала о проблемах капитального ремонта многоэтажных домов.