"Московский патруль": в Кремле чествовали лучших сотрудниц правоохранительных органов

Лучших сотрудниц правоохранительных органов и спецслужб России чествовали в Кремлевском дворце. 11-ая ежегодная премия "Щит и роза" прошла в столице. Мероприятие уже стало традиционным в предверии женского праздника – 8-го марта.

В этом году, кроме традиционных, по решению оргкомитета появилась новая номинация "За многолетнюю поддержку премии "Щит и Роза". В ее рамках будут награждать телеканалы, печатные издания, интернет-ресурсы, а также ведомственные СМИ, которые освещают деятельность органов внутренних дел.

В церемонии награждения приняли участие руководители министерств и ведомств, представители Администрации президента России, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, а также выдающиеся спортсмены и видные общественные деятели.