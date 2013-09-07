"Афиша": фестиваль в Геликон-опере

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07 сентября 2013, 20:45

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Музыкальный мир отмечает в этом году юбилей двух композиторов: 200 лет исполнилось со дня рождения Рихарда Вагнера и Джузеппе Верди. В честь этой даты театр Геликон-опера устроил фестиваль, который будет идти до конца октября.

Открывает фестилаль опера Верди “Бал-маскарад”. Несмотря на юбилей - это единственная на данный момент постановка в Москве одного из знаменитых итальянских композиторов. Дирижером-постановщиком спектакля стал единственный из ныне живущих прямых потомков Верди, Симоне Фермани.
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