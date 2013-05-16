Беспредметную живопись Александра Кедрина покажут в "Галерее А3"

16 мая 2013, 14:30
Фото: www.a3gallery.ru/
С 23 мая по 2 июня в "Галерее А3" пройдет выставка "Формула мироздания" живущего в США художника Александра Кедрина.
"Александр Кедрин считает беспредметную живопись апогеем в эволюции изобразительного искусства – своего рода математикой, которая создает универсальные формулы, с помощью которых можно объяснить окружающий нас мир, космос и вообще все на свете", - говорится в посвященном выставке пресс-релизе на сайте "Галереи АЗ".
Отмечается, что работы художника перекликаются с открытиями Кандинского, Миро или Танги.
Александр Кедрин родился в 1940 году в Ташкенте. В 1995 году художник переехал в Нью-Йорк. Его творческая манера характеризуется как абстрактный экспрессионизм.
"Галерея А3" расположена по адресу Староконюшенный переулок, дом 39. Она работает ежедневно, кроме понедельника с 11.00 до 21.00.
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