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ЧП

26 февраля 2013, 16:51

В Новой Москве задержали 170 нелегальных мигрантов

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Полиция совместно с ОМОНом, ФМС и прокуратурой 26 февраля провела оперативно-профилактический рейд по выявлению незаконных мигрантов в ТиНАО. В результате было задержано 170 человек.

В частности, в поселении Сосенское была обнаружена гостиница, в которой незаконно проживали несколько десятков граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других государств ближнего зарубежья. У некоторых из них отсутствуют паспорта и разрешения на пребывание в России, сообщает ГУ МВД России по Москве.

Часть задержанных привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ".

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