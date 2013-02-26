В Новой Москве задержали 170 нелегальных мигрантов

Полиция совместно с ОМОНом, ФМС и прокуратурой 26 февраля провела оперативно-профилактический рейд по выявлению незаконных мигрантов в ТиНАО. В результате было задержано 170 человек.

В частности, в поселении Сосенское была обнаружена гостиница, в которой незаконно проживали несколько десятков граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других государств ближнего зарубежья. У некоторых из них отсутствуют паспорта и разрешения на пребывание в России, сообщает ГУ МВД России по Москве.

Часть задержанных привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ".