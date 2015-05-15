Форма поиска по сайту

15 мая 2015, 17:56

Происшествия

Задержан вьетнамец, торговавший мясом тигра

В Москве в квартире у вьетнамца обнаружена шкура амурского тигра

Столичные полицейские задержали гражданина Вьетнама. При обыске в квартире на Тихорецком бульваре, где проживал иностранец, обнаружены голова и кости предположительно дальневосточного леопарда, а также выделанная шкура амурского тигра.

Животные занесены в Красную книгу, но их мясо считается деликатесом в азиатской кухне. Цена за килограмм достигает ста тысяч рублей.

Также полицейские нашли фрагменты человеческих тел. Теперь следователям предстоит выяснить, кто это был, передает телеканал "Москва 24".

задержания тигры чп

