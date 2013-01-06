Гражданин Таджикистана с 13 кг героина задержан в Москве

В Москве задержали гражданина Таджикистана с 13 кг героина

Накануне на железнодорожной станции в Москве был задержан безработный гражданин Таджикистана, у которого изъяли 12,9 килограмма героина. Наркотик злоумышленник спрятал в спортивную сумку.

Мужчину удалось задержать при проведении оперативно-розыскных мероприятий на станции Москва – Товарная – Павелецкая, сообщают корреспонденты телеканала "Москва 24".

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".