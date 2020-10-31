Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 28

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Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 28. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас 28 погибших, 243 человека находятся на лечении в больницах", – заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Он также отметил, что семь пострадавших находятся в реанимации. Из них трое – в тяжелом состоянии.

Землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира. В результате удара стихии оказались разрушены не менее 20 домов в районах Борнова и Байраклы.

В субботу, 31 октября, стало известно, что спасатели извлекли из-под завалом еще четырех человек. Среди спасенных – две женщины, мужчина и ребенок.

