Зеленский сравнил нападение на автобус под Харьковом с "лихими 90-ми"

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Фото: facebook.com/kivailya
Президент Украины Владимир Зеленский после нападения на автобус на трассе Киев – Харьков призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".
Он также поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус, в котором находились члены общественного движения "Патриоты – За жизнь".
По словам президента, такая эффективность должна стать нормой. Он указал, что общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон.
"А гражданин должен получить ощущение защищенности … Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах", – написал Зеленский в Telegram.
27 августа депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович сообщил об обстреле автобуса.
В результате были ранены два человека. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Позднее полиция задержала 14 подозреваемых.
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что на активистов напали представители "Национального корпуса". Он был создан на базе нацбатальона "Азов" (против него в России возбуждено уголовное дело).
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