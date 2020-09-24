В Великобритании добровольцев заразят СOVID-19 для испытания вакцины

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В Великобритании планируют провести первые в мире испытания вакцины от COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят коронавирусом.

Как пишет газета Financial Times (FT), эксперимент может начаться в Лондоне в январе 2021 года. Официально о нем объявят на следующей неделе.

В настоящий момент в Великобритании на людях испытываются две вакцины от коронавируса – от Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона.

По данным FT, участвовать в исследовании уже согласилось около двух тысяч человек. Ожидается, что добровольцы получат больше четырех тысяч фунтов.

Предполагается, что добровольцам введут вакцину, а через месяц заразят вирусом Sars-CoV-2 и поместят под наблюдение, чтобы оценить эффективность препарата.

Для снижения риска развития осложнений будет использоваться противовирусный препарат "Ремдесивир".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает такую практику допустимой, если "приносимая польза максимальна, а риск для участников сведен к минимуму".

Ранее стало известно, что пострегистрационные исследования вакцины "Вектора" от коронавируса пройдут с участием добровольцев старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями.