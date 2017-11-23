Находящуюся в коме в Таиланде россиянку помогут вернуть на родину

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Жительница Челябинска, находящаяся в коме в Таиланде, вернется на родину. Губернатор Южного Урала Борис Дубровский дал распоряжение отправить за женщиной спецборт.

Пострадавшая Марина Логинова упала с велосипеда 31 октября. Женщина получила черепно-мозговую травму и впала в кому. В Таиланде ей провели несколько операций после чего страховка пострадавшей закончилась. Восстановление россиянке предстоит пройти на родине, сообщают "Аргументы недели"

Перевозку Логиновой должны одобрить тайские медики. Затем пострадавшую на специальном самолете с медперсоналом доставят в Челябинск.