В Анкаре обстреляли посольство США

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Неизвестные открыли огонь по посольству США в Анкаре утром 20 августа. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщил телеканал Haberturk, обстрел вели их машины белого цвета, проезжавшей по бульвару Ататюрка. Были слышны пять выстрелов, пули попали в будку охраны дипмиссии. На место происшествия прибыли наряды полиции.

Отношения Вашингтона и Анкары обострились на фоне многих нерешенных спорных вопросов. Конфликт получил развитие из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями в 2016 году. Против нескольких чиновников Турции ввели санкции.

Затем президент США Дональд Трамп повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции – до 20 и 50 процентов соответственно. В ответ Анкара повысила сборы на 22 вида американских товаров.