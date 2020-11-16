Взрыв в кратере вулкана произошел недалеко от Сицилии

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти."

Взрыв произошел в одном из кратеров вулкана Стромболи на острове к северу от Сицилии, сообщает издание Il Mattino.

В результате взрыва произошел выброс пепла, который осел на территории близлежащих населенных пунктов.

Вулкан Стромболи считается действующим – он имеет три активных кратера. Последнее крупное извержение этого вулкана произошло в 2009 году.

Стромболи активизировался в июле 2019 года. Сообщалось, что произошел мощный взрыв, после которого очевидцы увидели столб пепла и стекающую по склону лаву. В результате стихийного бедствия один турист погиб и еще один пострадал.

В апреле 2020 года проснулся самый крупный вулкан Европы Этна. Отмечалось, что из юго-восточного кратера шли потоки лавы. Кроме того, на склоне образовались два разлома на высоте свыше 3 тысяч метров.