Аэропорт Будапешта закрыли из-за российского контейнера с иридием

16 августа, 11:33
Фото: АР/Tamas Kovacs
Один из терминалов международного аэропорта Будапешта закрыли на три часа из-за инцидента с контейнером, содержащим радиоактивное вещество.
По данным агентства MTI, в контейнере находился изотоп иридия, который одна венгерская компания заказала в российском городе Димитровграде. По предварительной информации, груз находился на борту самолета компании Turkish Airlines.
Представитель управления по чрезвычайным ситуациям Венгрии Мартон Хайду заявил, что все пассажиры находятся в безопасности.
Иридий может представлять опасность для людей в случае неправильного обращения. Он вызывает ожоги, радиационную болезнь и приводит к гибели, если контакт с веществом длится несколько дней.
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