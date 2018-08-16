Аэропорт Будапешта закрыли из-за российского контейнера с иридием

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Один из терминалов международного аэропорта Будапешта закрыли на три часа из-за инцидента с контейнером, содержащим радиоактивное вещество.

По данным агентства MTI, в контейнере находился изотоп иридия, который одна венгерская компания заказала в российском городе Димитровграде. По предварительной информации, груз находился на борту самолета компании Turkish Airlines.

Представитель управления по чрезвычайным ситуациям Венгрии Мартон Хайду заявил, что все пассажиры находятся в безопасности.

Иридий может представлять опасность для людей в случае неправильного обращения. Он вызывает ожоги, радиационную болезнь и приводит к гибели, если контакт с веществом длится несколько дней.