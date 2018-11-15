Рыболовецкие траулеры Японии и Южной Кореи столкнулись в Японском море, сообщает ТАСС.

ЧП произошло в 330 километрах от островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора межу Токио и Сеулом.

Как рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, японское судно не получило серьезного ущерба. Его экипаж эвакуировали вертолеты береговой охраны страны, которая проводит спасательную операцию.

В Южной Корее также сообщили о спасении всех 13 членов экипажа с южнокорейских траулеров.