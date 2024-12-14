В Швейцарии раскритиковали нападение Femen на памятник в Женеве

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Официальный представитель молодежного крыла "Демократического союза центра", крупнейшей партии в парламенте Швейцарии Энзо Малорджо раскритиковал активисток движения Femen, которые повредили бензопилой деревянный памятник "Сломанный стул" перед штаб-квартирой ООН в Женеве. Об этом он написал в соцсети X.

13 декабря полуголые украинки из феминистского движения Femen повредили памятник, чтобы выразить недовольство в связи с позицией всемирной организации на фоне ситуации на Украине.

Малорджо назвал поступок украинок "абсолютным позором, плевком на мир и человечество". Политик отметил, что скульптура олицетворяет символ борьбы с противопехотными минами, и символизирует десятилетия дипломатической борьбы, спасенные жизни и человеческое достоинство. Повредив его, активисты перешли границы подлости, высказался он.

Ранее экоактивисты облили супом шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре. Акцию прервали сотрудники музея, которые закрыли пространство перед стендом ткаными экранами и попросили посетителей покинуть зал.

В ноябре прошлого года экоактивисты облили нефтью картину "Смерть и жизнь", принадлежащую австрийскому художнику Густаву Климту, в Музее Леопольда в Вене.