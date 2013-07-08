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08 июля 2013, 14:12

Журналист Матвей Ганапольский расскажет об истории политического шоу

встречи смотреть онлайн на m24.ru

Матвей Ганапольский. Фото: facebook.com/profile.php?id=100000742473775

9 июля в интеллектуальном клубе "Мастерская диалога" журналист, театральный режиссер и общественный деятель Матвей Ганапольский расскажет об истории политического шоу.


Матвей Ганапольский – автор множества телепроектов, включая "Большой Времечко", "Игры гладиаторов", "Детектив-шоу", "Бомонд" и многих других. Сейчас он работает на радиостанции "Эхо Москвы", пишет колонки для газеты "Московский комсомолец" и сотрудничает с грузинским телеканалом "ПИК".

Встреча с Ганапольским состоится в 20.00 в интерактив-кафе "Песочница", расположенном по адресу: Старопанский переулок, дом 5, 3 этаж (здание Федерального агентства воздушного транспорта). Оплата за время пребывания: 240 рублей в час.

Регистрация по телефону: +7 (926) 179-25-52 в виде SMS обязательна (указывайте дату и фамилию участника).

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