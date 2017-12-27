Правительство планирует расформировать Росимущество

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Власти рассматривают возможность преобразования Росимущества в госкорпорацию с частичной потерей функций, сообщает газета "Известия". У новой структуры могут остаться полномочия только по управлению госсобственностью.

По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, у правительства больше нет задачи по большой приватизации госактивов, поэтому для Росимущества нужно определить новые ориентиры.

"Функцию управления имуществом… нужно посмотреть, как вплести можно будет, может быть, в земельные отношения, может быть, еще в какую-то сферу. Но уже здесь у Росимущества мало места. Это превратилось в такую достаточно рутинную работу. Перед ними надо поставить масштабную задачу", — сказал он.

Шувалов пояснил, что после выхода России из острой фазы кризиса у правительства ожидаемо отпала необходимость в продаже крупнейших госкомпаний.

В плане приватизации на 2017–2019 годы по-прежнему значатся такие активы, как Сбербанк, ВТБ, "Алроса", ОЗК, Совкомфлот и НМТП. Однако последняя крупнейшая приватизация прошла в 2016 году. Тогда власти выручили более одного триллиона рублей, добавил он.