КНДР назвала актом войны новую резолюцию ООН о санкциях

24 декабря, 10:20
Фото: ТАСС/Zuma/Kepy
Пхеньян отверг новые санкции Совета Безопасности, назвав их актом войны, сообщает РИА Новости.
СБ ООН 21 декабря единогласно принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".
Власти КНДР считают, что резолюция – это грубое вмешательство, попирающее суверенитет страны, а также "как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом".
Пхеньян будет и дальше укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания, чтобы достичь реального баланса сил с США и искоренения любых угроз со стороны Вашингтона.
В МИД КНДР заявили, что если Штаты хотят жить в безопасности, им нужно отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи и научиться сосуществовать со страной, обладающей ядерным оружием.
Пхеньян предупредил, что страны, проголосовавшие за последнюю резолюцию в СБ ООН, будут нести ответственность за последствия и "дорого заплатят за то, что они сделали".
Резолюция, которую подготовили США, была принята единогласно. Против КНДР расширено торговое эмбарго, урезаны также возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. Документ также предписывает всем странам ООН в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.
Запрещено увеличивать поставки сырой нефти в Северную Кореею. С 1 января также вводятся ограничения на поставки почти 90 процентов нефтепродуктов: КНДР будет разрешено получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин.
Государства будут отчитываться перед СБ о поставках. Прекращать их будут после того, как будет достигнут объем в 95 процентов от разрешенного.
Странам запретят закупать у КНДР продовольствие, станки и электрооборудование, транспортные суда и некоторые виды сырья. Поставлять в страну запретят суда, оборудование и металлы.
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