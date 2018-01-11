Власти Швейцарии запретили мешать собакам лаять

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Правительство Швейцарии запретили устройства, которые мешают собакам лаять. Соответствующие поправки внесены в закон о ветеринарии, передает "Газета.ру".

Теперь в стране запрещено использование любых устройств, автоматически реагирующих на лай и мешающих собаке издавать звуки, независимо от того, по какой причине она лает.

Также новые поправки призывают гуманнее относиться к морским животным, которых необходимо оглушить, прежде, чем они будут умерщвлены. Также по новым законам лобстеров нужно перевозить в естественной среде обитания, запретив использовать для этих целей лед и холодную воду.