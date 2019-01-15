В Госдуме поддержали законопроект о допросе свидетелей по видеосвязи

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект, устанавливающий возможность допроса свидетелей по уголовным делам с помощью видеоконференцсвязи. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы сенатором Андреем Кутеповым.

Документ позволит следователю проводить допрос свидетеля, не покидая территорию производства предварительного следствия, что сократит сроки расследования уголовного дела и повысит удобство для самих свидетелей.