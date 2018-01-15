Песков прокомментировал слова Путина о сходстве тела Ленина с мощами святых

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина по поводу мавзолея Ленина.

"Путин весьма последователен в своей оценке этого вопроса. Он неоднократно делал заявления в этом русле. Поэтому мы здесь не видим чего-то нового, что могло бы привести к каким-то сенсационным дискуссиям", – сказал он, передает "Газета.ру".

Песков отметил, что Путин регулярно общается с главами думских фракций, в том числе с руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым.

Ранее президент РФ сравнил коммунистическую идеологию с христианством. Он заявил, что коммунисты относятся к телу Владимира Ленина в мавзолее также, как верующие – к мощам святых.