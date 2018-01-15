Путин поручил правительству продлить программу "Доступная среда" до 2025 года

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин поручил правительству России продлить госпрограмму "Доступная среда" до 2025 года, передает ТАСС. Поручение президент России дал по итогам прошедшей 5 декабря 2017 года встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, помогающих инвалидам.
Правительству также предстоит предусматривать мероприятия, учитывающие потребности инвалидов, при разработке и корректировке госпрограмм РФ, приоритетных проектов, в том числе в сфере здравоохранения, образования, культуры.
Президент указал правительству на необходимость представить предложения по определению единственных исполнителей из числа российских организаций –
производителей кресел-колясок для инвалидов закупок таких кресел-колясок, осуществляемых для федеральных нужд в 2018 году, в размере не более 30 процентов от общего объема таких закупок.
Также правительству надлежит представить предложения о создании инклюзивного Дома искусств.
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