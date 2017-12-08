Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СМИ назвали кандидатов на должность главы предвыборного штаба Путина‍.

Сразу два источника "Коммерсанта", близкие к администрации президента, утверждают, что это могут быть только два человека – либо глава АП Антон Вайно, либо Сергей Кириенко. При этом, по словам одного из них, обсуждается, что в штабе также будут кураторы нескольких направлений – например, экономист, специалист по развитию гражданского сектора.

Ранее 6 декабря Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента РФ. Об этом он сказал на встрече с сотрудниками завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.

В случае победы Путин, которому 7 октября исполнилось 65 лет, возглавит страну в четвертый раз. До этого он побеждал на выборах в 2000, 2004 и 2012 годах. С 2008 по 2012 работал в должности премьер-министра страны. Президент пока не уточнял, как именно он будет выдвигаться: от партии или как самовыдвиженец.