Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
СМИ назвали кандидатов на должность главы предвыборного штаба Путина.
Сразу два источника "Коммерсанта", близкие к администрации президента, утверждают, что это могут быть только два человека – либо глава АП Антон Вайно, либо Сергей Кириенко. При этом, по словам одного из них, обсуждается, что в штабе также будут кураторы нескольких направлений – например, экономист, специалист по развитию гражданского сектора.
Ранее 6 декабря Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента РФ. Об этом он сказал на встрече с сотрудниками завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.
В случае победы Путин, которому 7 октября исполнилось 65 лет, возглавит страну в четвертый раз. До этого он побеждал на выборах в 2000, 2004 и 2012 годах. С 2008 по 2012 работал в должности премьер-министра страны. Президент пока не уточнял, как именно он будет выдвигаться: от партии или как самовыдвиженец.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: