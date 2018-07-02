Путин присвоил полкам и дивизиям РФ почетные наименования

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин присвоил почетные наименования 11 российским воинским формированиям. Указы об этом глава государства подписал в субботу, 30 июня. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Согласно документам, почетные наименования полкам и дивизиям присваиваются "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".
Как сказано в текстах указов, 381-й артиллерийский полк был удостоен почетного наименования "гвардейский Варшавский", 933-й зенитный ракетный полк получил
наименование "Верхнеднепровский". Помимо этого, наименование "гвардейская Витебско-Новгородская" присвоили 90-й танковой дивизии, "гвардейский Нежинский" – 163-му танковому полку. 6-й танковый полк получил наименование "гвардейский Львовский", 102-й мотострелковый полк стал Слонимско-Померанским, в 68-й танковый полк – гвардейским Житомирско-Берлинским.
Также указами президента 400-му самоходному артиллерийскому полку присвоили почетное наименование "Трансильванский", 150-я мотострелковая дивизия стала Идрицко-Берлинской. Кроме того, 856-й самоходный артиллерийский полк получил наименование "гвардейский Кобринский", а 144-я мотострелковая дивизия – "гвардейская Ельнинская".
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