Путин потребовал повысить безопасность во всех общественных местах в РФ

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Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ потребовал повысить уровень безопасности во всех общественных местах страны. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления президент заявил, что сейчас стоит необходимость оценить действия всех спецслужб и организаций, которые были ответственными за "Крокус Сити Холл".

"Это важно, прежде всего, для того чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей", – сказал Путин, отметив, что к таким относятся ТЦ, спортивные сооружения, школы, больницы и другие.

Глава государства подчеркнул, что все объекты должны постоянно контролироваться. Готовность к чрезвычайным ситуациям Путин рекомендовал наращивать на регулярной основе.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 551 пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта суд решил арестовать девятого фигуранта уголовного дела, а 1 апреля в СИЗО был отправлен десятый задержанный.

