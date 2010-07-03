Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

Ушел из жизни легендарный австрийский автогонщик, трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда. Ему было 70 лет. О смерти экс-пилота сообщили его родные, сообщает портал "Мир 24".
Лауда был госпитализирован в венскую клинику с подозрением на грипп в июле 2018 года. Болезнь переросла в тяжелую пневмонию, после чего врачам стало очевидно, что легкие пациента повреждены и не могут больше нормально функционировать, потребовалась пересадка.
Лауда дебютировал в гонках в 1971 году, когда взял кредит и купил себе место в команде "Марч". После этого провел в "Формуле-1" 13 сезонов, одержал 25 побед на этапах Гран-при и 54 раза поднимался на подиум "Королевских гонок". Трижды завоевал звание чемпиона мира. Выступал в составах команд "Марч", БРМ, "Феррари", "Брэбем" и "Макларен", и завершив карьеру в 1985 году.
В последние годы Лауда был председателем наблюдательного совета Mercedes-Benz и работал телекомментатором.
Скончался знаменитый гонщик "Формулы-1" Ники Лауда
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