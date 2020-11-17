Прощание с Арменом Джигарханяном. Прямой эфир

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Сегодня Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище.
Актер скончался в субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни.
Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване в семье Бориса и Елены Джигарханян. Его родители принадлежали к старинному роду тифлисских армян.
С школьных лет увлекался театром. В 1952 году приехал в Москву, чтобы поступить в ГИТИС, но потерпел неудачу. В Ереване работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм". В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт на актерское отделение.
На сцену впервые вышел в 1955 году в спектакле по пьесе Виктора Гусева "Иван Рыбаков" Ереванского русского драматического театра имени Станиславского. В 1960 году дебютировал в кино – в фильме "Обвал".
За свою творческую карьеру Армен Джигарханян сыграл более 250 ролей в театре и кино. Актер широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли".
Звание народного артиста СССР Армен Джигарханян получил в 1985 году. С 1996 года он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.
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