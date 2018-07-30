Движение на Нахимовском проспекте ограничили по 2 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта на Нахимовском проспекте заблокировали в связи с реконструкцией инженерных сетей по 2 октября. Об этом сообщил информационный центр столичного транспортного комплекса.

"Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на Нахимовском проспекте введено по 25 августа от дома 67 до дома 63", – сообщили в центре.

Также с 11 сентября по 2 октября движение ограничат на Нахимовском проспекте от дома 57 до второго строения 57 дома.

Уточняется, что на этих участках ограничения будут действовать круглосуточно на одной полосе.



Ранее сообщалось, что также движение ограничили до 30 октября в Пресненском районе Москвы из-за строительных работ.