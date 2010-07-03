Ряд станций метро работают в усиленном режиме

В 14:00 начались сразу три матча Российской Премьер-Лиги. В связи с этим сотрудники метро на станциях, расположенных рядом с футбольными стадионами, перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.
Пассажиров призвали заранее покупать билеты для поездок в метро, чтобы экономить время в пути после окончания мероприятия.
В подземке также рассказали, что до домашнего стадиона ЦСКА удобнее добираться через станции метро "ЦСКА", "Сокол", "Полежаевская", и станцию МЦК Зорге.
До проезда на стадион "Локомотив" легче всего добраться через станцию метро "Черкизовская" и станцию МЦК Локомотив.
До стадиона "Динамо "ВТБ Арена" удобнее добираться через станции "Динамо", "Петровский парк" и "Белорусская".
Отметим, что на стадионе "Динамо" проходит первый матч после реконструкции. Первый символический удар по мячу в матче открытия нанесла дочь великого советского вратаря Льва Яшина Ирина Фролова. Свисток для первого удара дал внук Яшина Василий Фролов.
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