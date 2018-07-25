Движение на нескольких столичных улицах ограничат в конце июля

25 июля, 17:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в столице в конце июля. Автомобилистов призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.
С 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября из-за работ на инженерных сетях перекроют одну полосу в Пожарском переулке от владения 5а до пересечения с Курсовым переулком. Кроме того, с 21 по 30 октября ограничения появятся у дома 17, строения 1 в Курсовом переулке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Движение в Мукомольном проезде ограничат с 26 июля по 30 октября. Перекрытия установят около дома 5, корпуса 1 из-за подключения инженерных сетей.
С 30 июля по 31 августа для автомобилистов закроют улицу Зорге. На участке от дома 17, строения 2 до дома 19 на проектируемом проезде № 2169 будет идти реконструкция инженерных сетей.
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