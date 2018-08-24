Движение на участке Неглинной перекрыли из-за ликвидации пожара в здании ЦБ

Движение перекрыли на участке улицы Неглинная из-за ликвидации пожара, сообщается на странице ЦОДД в Twitter.

"Возгорание в доме на улице Неглинная. Перекрыто движение от Звонарского переулка до Театрального проезда. Объехать можно по улице Большая Лубянка", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар в здании Центробанка уже ликвидировали. Его площадь составила 30 квадратных метров. Возгорание происходило на пятом этаже. В результате инцидента никто не пострадал.