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Новости

24 августа 2018, 21:07

Происшествия

Пожар в здании ЦБ в Москве полностью потушили

Фото: vk.com/moscowtop1

Пожар в здании Центробанка России на Неглинной улице в Москве полностью потушили, его площадь составила 30 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пожар в здании Центробанка на Неглинной улице полностью ликвидирован", – сказал собеседник агентства.

Как сообщает агентство со ссылкой на МЧС столицы, возгорание носило локальных характер. В результате инцидента никто не пострадал.

Информация о возгорании в здании ЦБ появилась около 20.30.

В центре Москвы произошел пожар в здании ЦБ

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