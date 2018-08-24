24 августа 2018, 21:07Происшествия
Пожар в здании ЦБ в Москве полностью потушили
Пожар в здании Центробанка России на Неглинной улице в Москве полностью потушили, его площадь составила 30 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Пожар в здании Центробанка на Неглинной улице полностью ликвидирован", – сказал собеседник агентства.
Как сообщает агентство со ссылкой на МЧС столицы, возгорание носило локальных характер. В результате инцидента никто не пострадал.
Информация о возгорании в здании ЦБ появилась около 20.30.
В центре Москвы произошел пожар в здании ЦБ
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