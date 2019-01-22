Билеты в плацкартные вагоны могут стать невозвратными

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Билеты в плацкартные и общие вагоны предлагают сделать невозвратными, сообщают "Известия".

Инициатива депутатов Госдумы и Общероссийского объединения пассажиров направлена в Минтранс. В ведомстве пообещали предложение изучить.

Закон, разрешающий продавать невозвратные железнодорожные билеты на поезда дальнего следования, вступил в силу с 1 января 2019 года. Согласно документу, на плацкарт и общие вагоны продажа невозвратных билетов не распространяется. Дело в том, что их стоимость субсидируется из бюджета и регулируется государством.

В Общероссийском объединении пассажиров заявили, что новый закон поставил в неравные условия тех, кто пользуется плацкартом и купе.

Авторы письма в Минтранс предложили дать перевозчику право самостоятельно регулировать стоимость билетов в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу. Помимо этого, попросили расширить перечень случаев, при которых пассажир сможет сдать невозвратный билет.

Ранее сообщалось, что 20 января пассажиры начали приобретать первые невозвратные билеты на поезда дальнего следования в России. РЖД открыла их продажи на поезда отправлением с 19 апреля.

Пока невозвратные тарифы действуют только на двух пилотных маршрутах: Москва – Воронеж и Москва – Ижевск. Такие билеты продают только на сидячие места и купе.