Пассажиры начали покупать первые невозвратные билеты в поезда РЖД

Пассажиры начали покупать первые невозвратные билеты в поезда дальнего следования в России, сообщает РИА Новости.
РЖД открыла продажи таких билетов на поезда отправлением с 19 апреля, то есть за 90 дней до даты поездки. Пока тарифы тестируют на пилотных маршрутах: Москва – Воронеж и Москва – Ижевск. Причем купить билеты можно только на сидячие места и в вагоны купе – в плацкарт такие билеты продавать не планируют.
Из общего числа мест в вагонах этих поездов как невозвратные продается лишь часть билетов. В воронежском поезде – 102 невозвратных билета, что составляет 9% от общего числа, в ижевском – 64 места или 8%.
На данный момент на поезд 740 Москва – Воронеж осталось в продаже 99 невозвратных билетов, на поезд 26 Москва – Ижевск – 60.
Продавать невозвратные билеты в поезда РЖД на два направления начали 20 января. Ожидается, что в дальнейшем их продажа распространится и на другие направления.
Стоимость невозвратного билета будет ниже, чем обычного. Экономия составит от 5 до 20%. А вот разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода поездки.
В Федеральной пассажирской компании напомнили, что невозвратные билеты на поезд стоит покупать только в случае полной уверенности в поездке. К примеру, если поездка носит личный характер, граждане путешествуют без маленьких детей и не зависят от попутчиков. При этом лучше покупать билет по возвратному тарифу, если могут поменяться планы или поездка зависит от различных обстоятельств.
В РЖД начинают продавать невозвратные билеты на поезда
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