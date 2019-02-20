Около 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В аэропортах столицы задержано и отменено почти 20 рейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Согласно полученным данным, во Внукове задержали 2 рейса, в Домодедове 4 рейса задержано и 7 отменено. В свою очередь в Шереметьеве задержано 5 вылетов.

Синоптики предупредили москвичей о гололедице. По прогнозам, в ночь на среду в Москве возможны осадки. На дорогах и тротуарах будет скользко.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в феврале погода будет очень изменчивой, поэтому не стоит удивляться, когда на смену оттепели придут морозы.