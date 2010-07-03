Профессии московского метро стали в два раза популярнее

В Московском метрополитене фиксируют увеличение обращений в Контактный центр. Ежедневно операторы принимают свыше 300 обращений о вакансиях. Об этом сообщили в пресс-службе метро.
В среднем за неделю операторы обрабатывают около 1,2 тысячи обращений.
Более 30 процентов обратившихся в центр за последние два месяца хотели бы стать машинистами электропоезда, около 25 процентов – кассирами. Порядка 10 процентов привлекают профессии инспекторов службы безопасности или дежурных по станции.
Контактный центр открыт в ноябре прошлого года для того, чтобы снять часть нагрузки со специалистов Центра подбора персонала на станции "Выставочная". Операторы контакт-центра рассказывают по телефону обо всех вакансиях, зарплате и соцпакете, который полагается сотрудником подземки. Контактный центр расположен в депо "Лихоборы", он работает по будням с 8:00 до 20:00. Номер телефона контакт-центра опубликован на сайте метрополитена.
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