Профессии московского метро стали в два раза популярнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском метрополитене фиксируют увеличение обращений в Контактный центр. Ежедневно операторы принимают свыше 300 обращений о вакансиях. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

В среднем за неделю операторы обрабатывают около 1,2 тысячи обращений.

Более 30 процентов обратившихся в центр за последние два месяца хотели бы стать машинистами электропоезда, около 25 процентов – кассирами. Порядка 10 процентов привлекают профессии инспекторов службы безопасности или дежурных по станции.

Контактный центр открыт в ноябре прошлого года для того, чтобы снять часть нагрузки со специалистов Центра подбора персонала на станции "Выставочная". Операторы контакт-центра рассказывают по телефону обо всех вакансиях, зарплате и соцпакете, который полагается сотрудником подземки. Контактный центр расположен в депо "Лихоборы", он работает по будням с 8:00 до 20:00. Номер телефона контакт-центра опубликован на сайте метрополитена.