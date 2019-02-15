Пассажирам разрешили лежать на полу и мыться в туалетах аэропортов

Фото: ТАСС/Антон Подгайко

Власти Московской области отменили введенные годом ранее правила, запрещавшие пассажирам лежать на полу в аэропортах, поскольку это противоречило федеральным законам. Об этом сообщает сайт Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, у регионального правительства не было прав принимать подобный нормативный акт. Отменить документ удалось после протеста, вынесенного прокуратурой.

Поправки, добавленные в областной кодекс об административных правонарушениях в апреле 2018 года, предусматривали штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. При этом Внуково изменения не коснулись, поскольку он расположен на территории одноименного района столицы.

Посетителям воздушных гаваней также запрещалось лежать на сиденьях в зале ожидания и ставить на них багаж, мыться и переодеваться в туалетах. Кроме того, им нельзя было находиться на территории аэропорта более суток без брони на рейс.

Штрафы охватывали и тех, кто занимался предпринимательской деятельностью без разрешения администрации аэровокзала, носил дурно пахнущую одежду или слушал музыку без наушников.

За подобные нарушения физлица должны были платить от 100 до 500 рублей, а юридические лица – от двух до четырех тысяч рублей.