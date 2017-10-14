"ЦСКА" в финальных цветах. Работы на станциях ТПК метро близятся к завершению

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Работы на станциях Третьего пересадочного контура идут по плану, передает корреспондент портала Москва 24.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в конце ноября–начале декабря для пассажиров запустят поезда от "Делового центра" до "Петровского парка". "Работы по Третьему пересадочном контуру идут хорошо, фактически вышли на финишную прямую. Технический поезд уже прошел, идет обкатка путей, метрополитен оживает станции, идет оформление документации", – рассказал Хуснуллин. Он добавил, что на всех станциях установлены эскалаторы, везде проведены испытания, проблем не выявлено.

Благоустраиваются также территории около станций. "Очень красивый парк получается на "ЦСКА" на Ходынском поле, метро будет выходит прямо в парк", – уточнил заммэра.

Каждую станцию выполнят в своем дизайне: они должны быть оригинальными, подчеркнул заммэра. В частности, на станции "ЦСКА" установлены скульптуры.

Ранее в сети появились фото этой станции, и представители фан-клуба пожаловались на отсутствие в оформлении традиционных цветов ЦСКА – красного и синего. Они потребовали внесения изменений.

Однако "Мосинжпроект" менять дизайн не будет, поскольку фото в соцсетях не отражают примененные авторами дизайна подходы. В ведомстве отметили, что оформление выдержано в традиционных цветах клуба и соответствует официальному логотипу ПФК "ЦСКА". При разработке и утверждении дизайна авторы концепции консультировались с представителями ЦСКА и Минобороны РФ.

ТПК пройдет на расстоянии около 10 километров от Кольцевой линии метро. Всего там откроют 31 станцию. На каждой станции за сутки будут проходить от 200 до 300 тысяч пассажиров.

ТПК разгрузит действующие линии подземки. Пассажиры смогут быстрее добраться из одного района в другом, сэкономив в среднем от 20 до 30 минут.

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