Дептранс разрабатывает новейший тип поезда для метро

Фото: Портал Москва 24/Михаил Сипко

Департамент транспорта разрабатывает новейший тип поезда "2020" для метрополитена. Об этом заявил в интервью телеканалу Москва 24 заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, цель властей – не просто обновить дизайн и интерьер. "Принципиально отличаться от поезда "Москва" он, наверное, не будет, но будет ряд вещей, которыми пассажир пользуется каждый день: более широкая дверь, более удобный салон, более удобные сидения, более выверенная система поручней внутри, чтобы можно было удобно держаться", – пояснил Ликсутов.

Кроме того, в новом поезде будет удобнее пассажирам с ограниченными возможностями здоровья. Там будет больше зарядок для телефонов и более удобная интерактивная и мультимедиа-система внутри салона. Также в вагонах увеличат количество ламп для обеззараживания и фильтров для очистки воздуха.

Заммэра добавил, что Сергей Собянин поставил задачу покупать каждый год около 500–550 вагонов метро.