Движение троллейбусов в СВАО восстановлено

Движение троллейбусов, следующих по маршрутам № 9, 36, 37, 73, восстановлено. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Напомним, что задержка в движении была связана с повреждением контактной сети на Ботанической улице, около дома № 28. По маршрутам троллейбусов курсировали 14 дополнительных автобусов.

В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.