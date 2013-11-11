11 ноября 2013, 11:23Город
Движение троллейбусов в СВАО восстановлено
Движение троллейбусов, следующих по маршрутам № 9, 36, 37, 73, восстановлено. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
Напомним, что задержка в движении была связана с повреждением контактной сети на Ботанической улице, около дома № 28. По маршрутам троллейбусов курсировали 14 дополнительных автобусов.
В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.
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